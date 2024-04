(Video) ଭିଣ୍ଟେଜ ମାହିଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ: କ୍ୟାପଟେନ୍ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବଲରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ଛକା, ଥରିଲା ୱାନଖେଡ଼େ ମଇଦାନ

ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ବିସ୍ପୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇକୁ ୨୦୭ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି ଚେନ୍ନାଇ । ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏମ.ଏସ ଧୋନୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଜଲୱା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଶେଷ ଓଭରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମାହି ପ୍ରଥମ ୩ଟି ବଲରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ଛକା ମାରି ବେଷ୍ଟ ଫିନିସର ବୋଲି ନିଜକୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମ୍ୟାଚର ଶେଷ ୪ଟି ବଲରେ ସାରା ଦୁନିଆ ପୁଣିଥରେ ଭିଣ୍ଟେଜ ମାହିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି ।

Sit back & enjoy the LEGEND spreading joy & beyond 💛 😍

MSD 🤝 Hat-trick of Sixes 🤝 Wankhede going berserk

DO NOT MISS

ଏହି ଇନିଂସରେ ଧୋନୀ ମାତ୍ର ୪ ବଲରେ ୨୦ ରନ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି । ଇନିଂସର ଶେଷ ୪ଟି ବଲ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ମଇଦାନକୁ ଆସିଥିଲେ ଭିଣ୍ଟେଜ ମାହି । ମୁମ୍ବାଇ ତରଫରୁ ଶେଷ ଓଭର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧୋନୀ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ମଇଦାନରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଛକା ଲଗାଇଥିଲେ ମାହି । ଏହାପରେ ଲଗାତାର ୩ଟି ବଲରେ ୩ଟି ଛକା ମାରି ଚେନ୍ନାଇର ସ୍କୋର ୨୦୦ ପାର୍ କରାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ୪ ଟି ବଲରେ ୨୦ ରନର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳି ମଇଦାନକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଧୋନୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି । ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବଲଟିକୁ ଉଠାଇ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଥିବା କୁନି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Making the fans' day with big hits & much more! ☺️

Just MSD things 🙌

Follow the Match ▶️ https://t.co/2wfiVhdNSY#TATAIPL | #MIvCSK | @msdhoni | @ChennaiIPL pic.twitter.com/utQCblrTgv

— IndianPremierLeague (@IPL) April 14, 2024