(Video) ମ୍ୟାଚ ଜିତି ପରିବାରକୁ Video Call କଲେ ବିରାଟ: ଅନୁଷ୍କା, ଭାମିକା-ଅକାୟଙ୍କ ସହ ମସ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୪ରେ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ କୋହଲି । ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ ଜିତିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ବିରାଟ । ପଞ୍ଜାବ-ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ମ୍ୟାଚରେ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି । ୪୯ ବଲରୁ ୭୭ ରନର ପାଳିରେ କୋହଲି ୧୧ଟି ଚୌକା ସହ ୨ଟି ଛକା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ବିଜୟ ପରେ କୋହଲି ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା, ପୁଅ ଅକାୟ ଏବଂ ଝିଅ ଭାମିକାଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କଲରେ ମସ୍ତି କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ପଞ୍ଜାବକୁ ହରାଇ ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୪ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ରୋୟଲ ଚାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କ ୭୭ ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ମ୍ୟାଚ ବିଜୟ ପରେ ବିରାଟ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି । ପଡ଼ିଆରୁ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲ କରି ଝିଅ ଭାମିକା ଏବଂ ପୁଅ ଅକାୟଙ୍କ ସହ ମସ୍ତି କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଭିଡିଓ କଲରେ ବିରାଟ ପରିବାର ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଫ୍ଲାଙ୍ଗ କିସ୍ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଚଳିତ ସିଜନରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ ମିସ କରୁଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ କୋହଲି । ତେଣୁ ମ୍ୟାଚ ସରିବା ମାତ୍ରେ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ ।

Virat Kohli on video call with @AnushkaSharma & kids after the match. 🥹❤️@imVkohli • #ViratKohli𓃵 • #ViratGang pic.twitter.com/el07A00stQ

— ViratGang.in (@ViratGangIN) March 25, 2024