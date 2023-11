ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କୁ ICCର ବଡ ସମ୍ମାନ, ଏହି ଖାସ୍ କ୍ଲବରେ ହେଲେ ସାମିଲ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଆକ୍ରାମକ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି । ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ବିନ୍ଦାସ ଅନ୍ଦାଜରେ ଖେଳିବା ସେ ହିଁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି । ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି । ମୁଲତାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ କରିଥିବା ବୃହତ୍ତ ୩୦୯ ରନ୍ କୁ ଏବେ ବି କେହି କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀ ଭୁଲି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ଏହି ବୃହତ୍ତ ରନ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଲତାନର ସୁଲତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ।

ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଆଇସିସି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କୁ ଏକ ବଡ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି । ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କୁ ଆଇସିସି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍‌ରେ ସାମିଲ କରିଛି । ସେହୱାଗଙ୍କ ବ୍ୟତିତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳୀ ଡାଏନା ଏଡୁଲଜି ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳାଳୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡିସିଲଭାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍‌ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍‌ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୧୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

🇮🇳 🇱🇰 🇮🇳

Three stars of the game have been added to the ICC Hall of Fame 🏅

Details 👇https://t.co/gLSJSU4FvI

— ICC (@ICC) November 13, 2023