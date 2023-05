ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ,ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ; ବର୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ତକ ସୂଚନା ଜାରି କରିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ଯାହାଫଳରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆସନ୍ତା କଲି ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହାର ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇକହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସାଇକ୍ଲୋନର ନାମ ସାଇକ୍ଲୋନ ମୋଚା ରଖାଯାଇଛି ।

The low pressure area over Southeast Bay of Bengal and adjoining South Andaman Sea has become Well Marked Low Pressure Area over the same region at 0530 IST today, the 9th May 2023. It is very likely to intensify into a depression by today evening over the same region

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 9, 2023