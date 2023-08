ତୀରନ୍ଦାଜ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୩: ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ଆଦିତି ଗୋପିଚାନ୍ଦ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ତୀରନ୍ଦାଜ ବିଶ୍ୱଚାମ୍ପିଅନସପ୍‌ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଆଦିତି ଗୋପିଚାନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ। ସେହିଭଳି ଜ୍ୟୋତି ସୁରେଖା ଭେନମ ସମାନ ଇଭେଣ୍ଟରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଜର୍ମାନିର ବର୍ଲିନଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ସଫଳତା ଆଣିଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି।

ଗତ ମାସରେ ଆଦିତି କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ। ଶନିବାର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ମେସ୍କିକୋର ଆଣ୍ଡ୍ରେ ବେକେରାଙ୍କୁ ୧୪୯-୧୪୭ ରେ ହରାଇ ସିନିୟର ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱ ତୀରନ୍ଦାଜ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।

Aditi Swami gets the FIRST individual WORLD TITLE for India.

The 17-year-old prodigy is now the world champion. 🏆#WorldArchery pic.twitter.com/oBbtgxyzq3

— World Archery (@worldarchery) August 5, 2023