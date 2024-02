୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ; ‘#MeraPehlaVoteDeshKeLiye’ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସମସ୍ତ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମତଦାନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଓ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଯୁବ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ।

ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏପ୍ରିଲରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୯ ଭଳି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବ ନାଗରିକ ନିଜର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ଅଂଶୀଦାର କରିବା, ମୁଁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କର ମତଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ରେ ଏହି #MeraPehlaVoteDeshKeLiye ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ରଖିଛନ୍ତି ।

Let us make our electoral process even more participative. I call upon people from all walks of life to spread the message, in their own style, among first time voters – #MeraPehlaVoteDeshKeLiye! https://t.co/LTSdDV5Bkf

