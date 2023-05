Video: ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତିଆରି କଲେ ୭ସିଟର ବାଲା ଇଲେକଟ୍ରିକ ବାଇକ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ପସନ୍ଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି, କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖି RPG ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହର୍ଷ ଗୋଏଙ୍କା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ।

ବାସ୍ତବରେ, ଜେନର ଟାଇକନ୍ ହର୍ଷ ଗୋଏଙ୍କା ଟ୍ୱିଟରରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ପିଲା ରାସ୍ତାରେ ୭ ସିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ଛାତରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି।ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ ଜାରି ରଖେ।

ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ ୨୦୦ କିଲୋମିଟର ଯିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଜଙ୍କ୍ ଆଇଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ସମୁଦାୟ ୧୦ ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ଶିଳ୍ପପତି ହର୍ଷ ଗୋଏଙ୍କା ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସେହି ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସକ୍ରିୟ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିନବ ତଥା ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ୬୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଥି ସହିତ, ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଅଧିକାଂଶ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ତିଆରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

So much sustainable innovation in one product – produced from scrap, seven seater vehicle, solar energy and shade from the sun! Frugal innovations like this make me proud of our India! pic.twitter.com/rwx1GQBNVW

