(Video) QR କୋଡରେ ଏବେ ଆଉ ପଡିବନି Zoom-in ର ଆବଶ୍ୟକ! ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ କରିନେବ ସ୍କାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ UPI ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେୟ ସମୟରେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୋକାନରୁ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ମୋବାଇଲକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତି, ଏହା QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ QR କୋଡ୍ ପାଖକୁ କିମ୍ବା ଜୁମ୍ ଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ, ଗୁଗୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନିଂକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜ କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।

କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରେମରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ QR କୋଡ୍ ଚିହ୍ନଟ, ଜୁମ୍ ଏବଂ ପଢିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ଅଦ୍ୟତନ କିଛି ବିକାଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଯାହାକି ସର୍ବଶେଷ API ର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମିଶାଲ ରହମାନ ଏକ X ପୋଷ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଟୋ-ଜୁମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ନୂଆ ବଣ୍ଡଲ କରାଯାଇଥିବା ML କିଟ୍ ବାରକୋଡ୍ ସ୍କାନିଂ API ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଂସ୍କରଣ ୧୭.୨.୦ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯାହା ଆପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ସଂସ୍କରଣ ୧୮.୩.୦ ରେ ଅଣାଯାଇପାରିବ ଯାହା ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ସର୍ଭିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋର ଅନୁମାନ ଠିକ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଗୁଗୁଲ୍ ଏହି ନୂତନ ଅଟୋ-ଜୁମ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡରେ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନରକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି।

Google has updated ML Kit's Barcode Scanning API and the Code Scanner API with auto-zoom, enabling the camera to automatically zoom in to scan barcodes that are far away. The scanner will intelligently detect barcodes and zoom in so the user doesn't have to manually adjust zoom. pic.twitter.com/yZGjJsrgI9

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 3, 2023