ବିଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା ଅଙ୍କୋର ୱାଟ: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ବୃହତ୍ତମ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ..

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଅନେକ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିରମାନ ରହିଛି, ଯାହା ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର କାମ୍ବୋଡିଆରେ ଅଛି? ଏହା ଅଙ୍କୋର ୱାଟ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଙ୍କୋରାୟୋମ୍ ନାମକ ଏକ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯଶୋଦରପୁର କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏହି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କମ୍ବୁଜର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟବର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା , ଯାହାକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ, ଏହି ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଗଭୀର ଖାଲ ଅଛି, ଯାହାର ଲମ୍ବ ଅଢେଇ ମାଇଲ ଏବଂ ଚଉଡ଼ା ୬୫୦ ଫୁଟ। ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଥର ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଅଙ୍କୋର ୱାଟ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ କିଲୋମିଟର ବର୍ଗରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଧାର୍ମିକ ଗଠନ ହେତୁ ଗିନିଜ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ଏହାର ନାମ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି! ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟରେ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଅଙ୍କୋର ୱାଟ ଦୁନିଆର ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଦୁନିଆରେ ଏହା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାହାର କୌଣସି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାମ୍ବୋଡିଆରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ବୃହତ୍ତମ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କାମ୍ବୋଡିଆରେ ଥିବା ଅଙ୍କୋର ୱାଟ, ଇଟାଲୀର ପମ୍ପେଇକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପମ୍ପେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରବାହ ତୁଳନାରେ ଏହି ସଫଳତା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହନ କରିଛି।

ଅଷ୍ଟମ ୱାଣ୍ଡର୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ କୋଠା କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଡିଜାଇନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଅନୌପଚାରିକ ଆଖ୍ୟା । ଅଙ୍କୋର ୱାଟ ଏକ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ଏବଂ UNESCO ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ଏହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧାର୍ମିକ ସ୍ମାରକୀ ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହା ମୂଳତଃ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଅଙ୍କୋର ମଧ୍ୟ ଆଠଟି ସଶସ୍ତ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେବତା ଭାବରେ ମାନୁଥିଲେ।

Angkor Wat becomes the 8th wonder of the world

Angkor Wat Temple in the heart of Cambodia, has beaten Pompeii in Italy to become the eighth Wonder of the World.

It was originally built as a Hindu temple, dedicated to Lord Vishnu, and then progressed onto become a major temple… pic.twitter.com/Q3PCMVE85Q

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) November 27, 2023