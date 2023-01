(Video)ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ମିଳିଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମାନ୍ୟତା

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଓଡିଶାବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗୁଜବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ତାହା ଉପରେ ବିରାମ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ରାଉରକେଲାରେ ୨୧ ହଜାର ବସିବା କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ନବ ନିର୍ମିତ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ ଗିନିସ୍‌ ବୁକ୍‌ ଅଫ୍‌ ରେକର୍ଡ୍ସରେ ଏବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।

Good News for #Odisha ! We have done it under the strong and visionary leadership of Hon’ble CM @Naveen_Odisha .

The Guinness Book of Records has officially recognised Birsa Munda International Stadium, Rourkela as the World’s largest-seated Hockey Stadium. pic.twitter.com/yndomfI8ZO

— Manas Mangaraj (@manasrmangaraj) January 28, 2023