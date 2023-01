୩ବର୍ଷ ପରେ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଫେରିଥିଲେ କଙ୍ଗନା, ଦମଦାର ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଉଡାଇଲେ ହୋସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବଲିଉଡର ରାଣୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଟ୍ୱିଟରରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏକ ଟୁଇଟ୍ ଆସିବା ପରେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ ହଠାତ୍ ଟ୍ୱିଟରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । କଙ୍ଗନା ରାନାୱତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଏମରଜେନ୍ସି ‘ ର ଏକ ବିଟିଏସ୍ (ଦୃଶ୍ୟ ପଛରେ) ଭିଡିଓ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବାବେଳେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଏମରଜେନ୍ସି ‘ର ସୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି। ୨୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସିନେମା ହଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ।

And it’s a wrap !!!

Emergency filming completed successfully… see you in cinemas on 20th October 2023 …

20-10-2023 🚩 pic.twitter.com/L1s5m3W99G

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 24, 2023