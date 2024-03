(Video) CAA ଲାଗୁ ହେବାରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଡାନିଶ କନେରିୟା, ଭଗବାନ ରାମ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଲେ ବିବୃତ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଏଏ ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ନୁହେଁ ବରଂ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର ପୁର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଡାନିଶ କନେରିୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ଡାନିଶ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକାତା ଅଧିନିୟମ ୨୦୧୯କୁ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ୪୩ ବର୍ଷୀୟ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସିଏଏ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ ଏବଂ ବାଲାଂଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ମିଳିବାରେ ସହଜ ହେବ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଡେନମାର୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି.. ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।

ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା । ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ । ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ।

ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ସନାତନ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇ ମୋର ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମତପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି।

ସୋମବାର ଦିନ CAA ର ନିୟମ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ CAA ଅଧୀନରେ ନାଗରିକତ୍ୱ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଏକ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି।

