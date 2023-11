(Video) ପାର୍ସଲ ଡେଲିଭରୀ ସ୍କାମରୁ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ! ଭୁଲରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଏହି କୋଡ୍ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଅନେକ ଲୋକେ ସାଇବର ଅପରାଧର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ସ୍କାମରମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଉପାୟ ବାଛୁଛନ୍ତି । ଏବେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଫେକ୍ ଡେଲିଭରୀ ସ୍କାମ କୁହାଯାଉଛି ।

ସ୍କାମରମାନେ ଆମାଜନ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପରି ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟରୁ ଡେଲିଭରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି । ନକଲି ଡେଲିଭରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଗାଏବ୍ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ନକଲି ଡେଲିଭରୀ ସ୍କାମକୁ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍-ଡେଲିଭରୀ ସ୍କାମ କୁହାଯାଉଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କାମରମାନେ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ କଲର୍ ପାର୍ସଲ ଡେଲିଭରୀ ବାହାନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ *401* ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ସ୍କାମରଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ରିଡାଏରେକ୍ଟ ହେବ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖାଲି କରିପାରେ ।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ସ୍କାମର ଝିଅକୁ କଲ୍ କରି କୁହନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାର୍ସଲ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଆମର ଡେଲିଭରି ବଏ ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା ଖୋଜିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ । ସ୍କାମର ଝିଅକୁ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ପାର୍ସଲକୁ ତାଙ୍କ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଷ୍ଟେଫ୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତା’ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଡେଲିଭରୀ ବଏର ନମ୍ବର ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ବଏର ନମ୍ବର ଯୋଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ *401* ଯୋଡିବାକୁ କହିଥାଏ । ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କୋଡ୍ । ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଡେଲିଭରି ବାଳକ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ । ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ସଲ ଫେରସ୍ତ ହୋଇଯିବ ।

ଝିଅଟି ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କଲି, ମୁଁ କଲକୁ କାଟିଦେଇଥିଲି । ତା’ପରେ ମୁଁ ଗୁଗୁଲରେ ଖୋଜିଲି ଏବଂ ଜାଣିଲି ଯେ ଉକ୍ତ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏକ କଲ-ଫରୱାର୍ଡିଂ କୋଡ୍ । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଲ୍, ମେସେଜ୍ ଏବଂ ଓଟିପିକୁ କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ରିଡାଏରେକ୍ଟ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହିପରି ଘୋଟାଲା ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ।

