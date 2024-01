(Video) ‘ରାମ ଆଏଙ୍ଗେ ତୋ ଅଙ୍ଗନା ସଜାଉଙ୍ଗି’, ଜର୍ମାନ ସିଙ୍ଗର ଗାଇଲେ ଭଜନ, ଗୀତ ଶୁଣି ଫ୍ୟାନ ହେଲେ ଲୋକେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାମ ମନ୍ଦିରର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ରାମ ଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୨୨ ଜାନୁଆରୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ନେପାଳରୁ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ନିଜ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜର୍ମାନ ଗାୟିକାଙ୍କ ରାମ ଭଜନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଗାୟକ ‘ରାମ ଆଏଙ୍ଗେ ତୋ ଅଙ୍ଗାନା ସଜାଉଙ୍ଗି’ ଗୀତ ଗାଇଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାମ ଭଜନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।

ଜର୍ମାନ ଗାୟକ କାସନ୍ଦ୍ର ମେ ସ୍ପିଟମ୍ୟାନ୍ ‘ରାମ ଆଏଙ୍ଗେ’ ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଗୀତକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାମ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖେ ରୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ’। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜର୍ମାନ ଗାୟକ କାସନ୍ଦ୍ର ମେ ସ୍ପିଟମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩ ରେ, ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଜର୍ମାନ ଗାୟକ କାସଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। କାସଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ‘ଜଗତ ଜନ ପାଲମ’ ଏବଂ ‘ଶିବ ପଞ୍ଚକ୍ଷର ସ୍ତୋତ୍ରମ’ ଗାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ କାସଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

#WATCH | Duisburg, Germany | German Singer Cassandra Mae Spittmann sings the devotional song ‘Ram Aayenge’.

Her rendition of the Ram Bhajan has gone viral on social media. pic.twitter.com/tAYYRP9SCW

— ANI (@ANI) January 18, 2024