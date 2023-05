ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ରାସିଲା ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା: କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଜିଡିପି ହ୍ରାସ ପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଜର୍ମାନୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛି ୟୁରୋପର ସବୁଠୁ ବଡ ଅର୍ଥନୀତି ଜର୍ମାନୀ । ଏହି ଖବର ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଭୟ ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି । ଜର୍ମାନୀର ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ ତ୍ରୈମାସରେ ଜର୍ମାନୀର ଜିଡିପି ୦.୩ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଗତ ବର୍ଷର ଶେଷ ତ୍ରୈମାସିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୨ ମଧ୍ୟରେ ଜର୍ମାନୀର ଜିଡିପି ୦.୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।

ଗତବର୍ଷ ଶେଷ ତ୍ରୈୟମାସିକ ତୁଳନାରେ ଯଦିଓ ଜାନୁଆରୀରୁ ୨୦୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୀତିର ଅବନତି ହାର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନ ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାକୁ ଆସି ସାରିଛି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର ଲୋକପ୍ରିୟ ପରିଭାଷା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଲଗାତାର ଦୁଇ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଏକ ଅର୍ଥନୀତି ହ୍ରାସ ହୁଏ, ତେବେ ସଂପୃକ୍ତ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଆର୍ଥିକ ଅବନତିର ଶିକାର ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

#Germany has fallen into #recession after high prices took a bigger toll on the countrys economy than originally anticipated, official data revealed. pic.twitter.com/EFHJi5nr5p

