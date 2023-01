ଗୁଗୁଲର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଲଫାବେଟ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୨,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବ

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଆଲ୍‌ଫାବେଟ୍ ୧୨,୦୦୦ କର୍ମଚରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବ। କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଏକ ଷ୍ଟାଫ୍ ମେମୋ ସେୟାର କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଛଟେଇ ପୁଣି ଟେକ୍ନୋଲଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୁର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ମାକ୍ରୋସଫ୍ଟ କର୍ପ ଏହାର ୧୦ ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଛି।

ଏହି ଛଟେଇ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀର ଅନେକ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଦଳ ସାମିଲ ରହିଛି । ଗୁଗୁଲ କହିଛି ଯେ ଏହି ଛଟେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ନିୟମ ନେଇ କିଛି ସମୟ ନେଇପାରେ ।

ଆଲଫାବେଟର ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ରଏଟର୍ସ ସହ ସେୟାର କରିଥିବା ଏକ ଷ୍ଟାଫ୍ ମେମୋରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଯାହା ଆଜି ଆମେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ତୁଳନାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ବାସ୍ତବତା ପାଇଁ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

EXCLUSIVE: Google's parent company Alphabet is cutting 12,000 jobs, its chief executive said in a staff memo shared with @Reuters. The cuts mark the latest to shake the tech sector and come days after rival Microsoft said it would lay off 10,000 workers https://t.co/7K5YYf6dPd pic.twitter.com/ZLBsi2RHbu

— Reuters (@Reuters) January 20, 2023