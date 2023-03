ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା, IGNOU ଜାନୁଆରୀ ସେସନ ପାଇଁ ବଢିଲା ଆବେଦନ କରିବାର ଡେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ IGNOU ଜାନୁଆରୀ ସେସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆସି ପହଁଚିଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆଇଜିଏନୟୁ ପୁନଃ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭, ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ IGNOU ର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ ignou.ac.in ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏନେଇ, IGNOU ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି।

ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ନୂତନ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

IGNOU ଜାନୁଆରୀ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ignou.ac.in ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳପୃଷ୍ଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ IGNOU ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩ ଅଧିବେଶନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ଏକ ନୂତନ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ODL ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ ଫି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପୃଷ୍ଠା ଦାଖଲ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।

Last date extension for fresh admission and re-registration for Jan 2023 cycle for all Programmes (except certificate & Semester based Programs) for both Online and ODL mode till 27 March, 23

— IGNOU (@OfficialIGNOU) March 21, 2023