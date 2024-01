ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଆଇଆଇଏମ୍‌ସି)କୁ ଡିମ୍‌ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଡିମ୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ଆଇଆଇଏମସି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଐତିହାସିକ ଦିନ । ସାମ୍ବାଦିକତା, ବିଜ୍ଞାପନ, ଜନସମ୍ପର୍କ ଭଳି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଭାଗରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ରହିଛି । ଗବେଷଣା ଓ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ।

It is a special and historic day for the Indian Institute of Mass Communication (IIMC) as it receives deemed University Status. This Institute has a glorious history of imparting quality education in media subjects like Journalism, Advertising, Public Relations.

The granting of…

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) January 31, 2024