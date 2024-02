୩ଟି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲା ଆୟକର ବିଭାଗ; କଂଗ୍ରେସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜୟ ମାକେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆୟକର ବିଭାଗ କଂଗ୍ରେସ, ଭାରତୀୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏନଏସୟୁଆଇର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ୬୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଅଜୟ ମାକେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏନଏସୟୁଆଇର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ୬୦.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନିଆଯାଇଛି । ଅଜୟ ମାକେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟକର ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆୟକର ପୈଠ କରେ ନାହିଁ । ତା’ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ୨୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାବି କାହିଁକି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

Yesterday, the Income Tax Department mandated banks to transfer over ₹65 crores from @INCIndia, IYC, and NSUI accounts to the government—₹5 crores from IYC and NSUI, and ₹60.25 crores from INC, marking a concerning move by the BJP Government.

— Ajay Maken (@ajaymaken) February 21, 2024