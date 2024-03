BIG BREAKING…ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇ ଚୀନର ଦାବିକୁ ଅଯଥା ବୋଲି କହିଲା ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇ ଚୀନର ଦାବିକୁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଯଥା ବୋଲି କହିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୁଣି ଥରେ କହିଛି ଯେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ରହିବ, ଯାହାକୁ କେବେ ବି ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଚୀନ୍ ସେନା ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଦାବି କରିବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଚୀନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇ ଅଯଥା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଭିତ୍ତିହୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏହାକୁ ବୈଧତା ଦେବ ନାହିଁ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା, ଅଛି ଏବଂ ରହିବ। ଅରୁଣାଚଳବାସୀ ଆମର ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲାଭ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ।

Our response to media queries on comments made by the Spokesperson of the Chinese Defence Ministry regarding Arunachal Pradesh:https://t.co/tCzhr8MG3C pic.twitter.com/MS86ssZbM9

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) March 19, 2024