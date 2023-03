ISRO:ସଫଳତାର ସହିତ MT-1 ଉପଗ୍ରହକୁ ଖସେଇଲା ଇସ୍ରୋ, ୧୦ ବର୍ଷ ହେବ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା ପାଣିପାଗ ସୂଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଏହାର ୧୨ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଉପଗ୍ରହ ମେଗା ଟ୍ରପିକ୍ସ -୧ (MT-1 ସାଟେଲାଇଟ୍) କୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଖସାଇ ଦେଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି CNES ସହଯୋଗରେ ISRO ଦ୍ୱାରା ୧୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୧ ରେ ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉପଗ୍ରହକୁ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସେବା କରିଥିଲା ​​।

The controlled re-entry experiment for the decommissioned Megha-Tropiques-1 (MT-1) was carried out successfully on March 7, 2023.

The satellite has re-entered the Earth’s atmosphere and would have disintegrated over the Pacific Ocean. pic.twitter.com/UIAcMjXfAH

— ISRO (@isro) March 7, 2023