କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଆଜି ହେବ ତାରିଖ ଘୋଷଣା, ୧୧.୩୦ରେ ECର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସକାଳ ୧୧.୩୦ ସମୟରେ ସେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ। ସୂଚନାନୁସାରେ, ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସହିତ ଆୟୋଗ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଫଳାଫଳ କେବେ ଆସିବ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଭିଜନ ଭବନର ପ୍ଲେନାରୀ ହଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାରେ ମୋଟ ୨୨୪ ଟି ଆସନ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଶାସକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ରେ ମୋଟ ୧୧୯ ଟି ଆସନ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ମୋଟ ୭୫ ଟି ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳ (ଏସ) ର ମୋଟ ୨୮ ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶାସକ ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳ (ଏସ) ଙ୍କ ସମେତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ଅଭିଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭାରାଜ ବମ୍ମାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏଥର ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ଗତ ସପ୍ତାହରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଏସସି (ବାମ) ପାଇଁ ୬ ପ୍ରତିଶତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କୋଟା, ଏସସି (ଡାହାଣ) ପାଇଁ ୫.୫ ପ୍ରତିଶତ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ପାଇଁ ୪.୫ ପ୍ରତିଶତ (ବଞ୍ଜାରା, ଭୋଭି, କୋର୍ଚା, କୁରୁମା ଇତ୍ୟାଦି) ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଥିଲା।

The Election Commission of India will announce the schedule of the General Election to the Legislative Assembly of Karnataka at 11:30am today. pic.twitter.com/Pe6BEWMD9c

— ANI (@ANI) March 29, 2023