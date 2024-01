୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ଲାଗିବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଫଟୋ? ଜାନୁୟାରୀ ୨୨ରେ ଜାରି ହେବ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାନୁୟାରୀ ୨୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି । ମିଡିଆ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସବୁଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ତେବେ ଏହାମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାମଲା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ଦେଇଛି । ଏଣିକି ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ବଦଳରେ ରହିବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଫଟୋ । ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ନୋଟ ଜାରି କରିବେ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଲୋଚନା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ନୋଟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲାଲକିଲ୍ଲା ବଦଳରେ ନୋଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର । ଏହାସହିତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଧନୁ-ଶର ମଧ୍ୟ ଏହି ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଆସନ୍ତା ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ନୋଟ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ତେବେ ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଖବର ବା ଗୁଜବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।

Someone has misused my creative work to spread misinformation on Twitter. I want to clarify that I do not support or own any of the misinformation they have attributed to my work. It's important to me that my creativity is not misrepresented in any way. #misinformation… pic.twitter.com/sHEmTlnR0m

— wHatNext 🚩 (@raghunmurthy07) January 17, 2024