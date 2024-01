(Video) ଆଜି ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କାଠୁଆ ଶୀତରେ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ହରିଦ୍ୱାର: ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣ ପର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ମାକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦେଶରେ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଶର ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ହିନ୍ଦୁ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ସହିତ ଖିଚିଡି ଖାଇବାର ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ।

ବାରାଣାସୀ ଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ କାଠୁଆ ଶୀତକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଭୋର ଚାରିଟାରୁ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜିର ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି। ହରିଦ୍ୱାରର ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଗାଧୋଇବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।

#WATCH | Uttarakhand: Devotees took a holy dip in the river Ganga in Haridwar, on the occasion of Makar Sankranti. pic.twitter.com/EpVlAdUKjS

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 15, 2024