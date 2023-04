Mumbai local train fight video: ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ମାରପିଟ୍ , ଡୋର ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ହିଂସା, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ପରି । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେବଳ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ଲାଟ ଫର୍ମ ର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଥାଣେ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଭା ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରେନର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ହୋଇଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁରୁବାର ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

Passenger engaged an ugly fight at Diva station in Thane when a crowd started thrashing two men for blocking the entrance door of a Mumbai local train.

