(VIDEO) ସଂସ୍କୃତି, କଳା ଓ ବିବିଧତାରେ ନିର୍ମିତ ଭାରତର ନୂତନ ସଂସଦ ଗୃହ; ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥରେ ୫ ହଜାର କଳାକୃତି ଦେଖିପାରିବେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରବିବାର ଦିନ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲଡିଂ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ କଳା ବିବିଧତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦୦ କଳାକୃତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତି, ଚିତ୍ର ଏବଂ କାନ୍ଥ ପ୍ୟାନେଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ଗ୍ୟାଲେରୀ ସମେତ ୬ଟି ଫାଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ କଳାକୃତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରକଳା ଅଗଣିତ କାହାଣୀ କହିଥାଏ । ଏହି କାହାଣୀଗୁଡିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଅନେକ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଛି ।

ବାସ୍ତୁଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଏକ ହାତୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ହାତୀ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଧନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ମୃତିର ପ୍ରତୀକ । ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ଦିଗ ବୁଧ ସହିତ ଜଡିତ, ଯାହା ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଦକ୍ଷିଣ ଫାଟକରେ ଘୋଡାର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି । ଘୋଡା ଧୌର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବୁଝାଏ । ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଥାଏ । ଗରୁଡ ପୂର୍ବ ଫାଟକକୁ ଜଗିଥାଏ । ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ, ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ । ଏହା ସଫଳତାର ପ୍ରତୀକ । ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଏକ ହଂସର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି । ହଂସ ସତର୍କତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ।

