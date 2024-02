ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲା ପାକିସ୍ତାନ; ବିନା କାରଣରେ BSF ପୋଷ୍ଟ୍ ଉପରକୁ ଚଳାଇଲା ଗୁଳି

ଜମ୍ମୁ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ଥିବା ବିଏସ୍ ଏଫ୍ ପୋଷ୍ଟ୍ ଉପରକୁ ବିନା କାରଣରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ । ବୁଧବାର ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ।

ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ନିୟୋଜିତ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (ବିଏସଏଫ) ଯବାନ । ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫ଟା ୫୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି । ୨୦ ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହିଥିଲା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ।

ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଏସଏଫ୍ କ‌ହିଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିବା ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଉଛୁ । ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁକି ଚୁକ୍ତିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ସେନେଇ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ କିଛି ସୂଚନା ଏନେଇ ଦେଇ ପାରିବୁ ନଥିବା କହିଛି ସେନା ।

Amidst #FarmersProtest, Pakistani Rangers have violated ceasefire by resorting to unprovoked firing on BSF post along International Border in Jammu.

BSF retaliated befittingly. Intermittent crossfire between BSF, Pakistan Rangers lasted for over 20 minutes. (PTI)

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 14, 2024