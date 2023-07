ଫ୍ରାନ୍ସ Bastille Day ସେଲିବ୍ରେସନରେ ପଞ୍ଜାବ ରେଜିମେଣ୍ଟର ମାର୍ଚ୍ଚ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବି କଲେ ସଲାମ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ ୧୪ ତାରିଖରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପାଳନ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିବସ । ଏହାକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ବେଷ୍ଟିଲ ଡେ’ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାଏ । ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ବେଷ୍ଟିଲ ଡେ’ କେବଳ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସ୍ପେଶାଲ । କାରଣ ଏଭଳିଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଅତିଥି ରୂପରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଏହାସହିତ ବେଷ୍ଟିଲ ଡେ’ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପଞ୍ଜାବ ରେଜିମେଣ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସଲାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

#WATCH | Indian Army's Punjab Regiment march along the Champs-Élysées during the Bastille Day parade in Paris, France. The contingent is being led by Captain Aman Jagtap. pic.twitter.com/PV24VTgHHo

— ANI (@ANI) July 14, 2023