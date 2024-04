ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଗୁଗଲର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଓ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ସ୍ଥିତ ଅଫିସ୍‌ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କି କମ୍ପାନୀ ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାର ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛି । ଏହାପରେ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜେଲ୍‌ରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଗାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଗୁଗଲ ଅଫିସରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି କି ଆମେରିକାର ଏହି ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରୁଛି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଟେକ୍ନୋଲଜି ଯୋଗାଇବା ଉଚିତ କି?

ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମୁଖବକ୍ତା ଜାନ୍ ଚୁଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଗୁଗଲର ୨ ଗୋଟି ଅଫିସ୍‌ରୁ ମୋଟ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଜଣେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ପୋଲିସ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସ୍ଥିତ ଗୁଗଲ ଅଫିସ୍‌ରେ ପଶି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏହା ନ ମାନିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

BREAKING: Google employees were arrested after occupying their boss's office for more than 8 hours to demand that the company sever ties with Israel.

WATCH: pic.twitter.com/W4WQO8NNgH

— Kassy Akiva (@KassyDillon) April 17, 2024