ହାତରେ ଗଦା ଓ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ନଜର ଆସିଲେ ରାହୁଲ, Photo ସେୟାର କରି କହିଲେ ଏପରି କିଛି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବେ ଭାରତ ଯୋଡ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଦେଶର ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମଣିପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ଏହି ଯାତ୍ରା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯାଇ ଶେଷ ହେବ । ଏବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଣିପୁରରୁ ବାହାରି ଆସାମର ଜନତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ଆସାମର ମାଜୁଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

ଏଠାରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଧାର୍ମିକ ଉନିୟାତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ଏଠାକୁ ଯିବା ଲାଗି ସେ ଡଙ୍ଗାର ସାହାରା ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମୁଖା ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ହାତରେ ଗଦା ଧରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ମୁଖା ନିର୍ମାଣର ପାରମ୍ପାରିକ କଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହା କରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସେ ଉନିୟାତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Jai Bajrangbali! May His blessings be always on our beloved motherland.. @RahulGandhi Ji promoting the traditional art of mask making, celebrating neo-vaishnavite culture of Majuli, celebrating #UnityInDiversity#BharatJodoNyayYatra pic.twitter.com/GJCYCVTNbh

— Assam Congress (@INCAssam) January 19, 2024