(Video) ରାମେଶ୍ୱରମ କାଫେ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା: ମିଛ ପରିଚୟ ଦେଇ କୋଲକାତାରେ ରହୁଥିଲେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଏପରି ଖୋଲିଲା ରାଜ୍‌

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାମେଶ୍ୱରମ କାଫେ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ୪୨ ଦିନର ତଦନ୍ତ ପରେ, ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି । ଗିରଫ ପରେ ଏନଆଇଏକୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ ମିଛ ପରିଚୟ ଦେଇ ରହୁଥିଲେ ।

ଏନଆଇଏ ଜାଣିବାକୁ ପଇଥିଲା ଯେ, କୋଲକାତାରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଶାଜେବ ନିଜକୁ ୟୁଶା ଶାହନବାଜ ପଟେଲଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ନକଲି ଆଧାରକାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନିବାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟଜଣେ ନିଜକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ହୋଟେଲରେ ଏମାନେ ନିଜକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

ଶାଜିବ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଗିରଫର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜର ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଫୁଟେଜ କୋଲକାତାର ଏକବାଲପୁରର ଅଟେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଚେକଇନ କରିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଶାଜିବ ଏବଂ ତାହା ୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଚେକ ଇନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ । ସେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଟନ୍ତି ।

#WATCH | West Bengal: CCTV visuals from Dream Guest House in Kolkata, where the two prime suspects of The Rameswaram Cafe blast case stayed from 25th March to 28th March using fake identity.

Both accused have been sent to police custody for 10 days.

(Source: Dream Guest House) pic.twitter.com/TxrCFNkNfr

— ANI (@ANI) April 13, 2024