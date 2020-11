ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ୮୦୯ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୩୦ା୧୧ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର । ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୮୦୯ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତ ।ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Another 809 Covid patients have recovered and are being discharged on 30.11.2020

82 from Sundargarh

81 from Khordha

61 from Baleswar

53 from Mayurbhanj

51 from Keonjhar

51 from Nuapada

47 from Cuttack

44 from Jagatsinghpur

40 from Sambalpur

38 from Kendrapara

34 from Anugul

