ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସାତ୍ୱିକସାଇରାଜ ଏବଂ ଚିରାଗ ଶେଟ୍ଟୀ ଯୋଡ଼ି: ୫୮ ବର୍ଷ ପରେ ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲା ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲା ଭାରତ। ଦୀର୍ଘ ୫୮ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ଦୁବାଇରେ ଚାଲିଥିବା ଏସିଆ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍‌ରେ ଭାରତ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛି। ରବିବାର ସାତ୍ୱିକସାଇରାଜ ରାଙ୍କେରେଡି ଏବଂ ଚିରାଗ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ ଡବଲ୍ସ ଯୋଡି ୫୮ ବର୍ଷର ମରୁଡ଼ି ସମାପ୍ତ କରି ଦୁବାଇରେ ଚାଲିଥିବା ଏସିଆ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍‌ରେ ଦୀନେଶ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଏହି ସଫଳତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।

୨୦୨୨ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ଦ୍ବୟ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲରେ ମାଲେସିଆର ଓଙ୍ଗ ୟେ ସିନ୍ ଏବଂ ଟିଓ ୟେ ୨୧-୧୬, ୧୭-୨୧, ୧୯-୨୧ କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦୀନେଶ ଖାନ୍ନା ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଯିଏକି ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପୁରୁଷ ଏକକ ଫାଇନାଲରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସାଙ୍ଗୋବ ରତ୍ନୁସର୍ନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।

The wait of 58 years finally comes to an end as our very own Sat-Chi clinch the historic 🥇 medal. 2️⃣nd for 🇮🇳 after 1965, 1️⃣st in MD category 🥳🥳

ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ଦିପୁ ଘୋଷ ଏବଂ ରମଣ ଘୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

Proud of @satwiksairaj and @Shettychirag04 for scripting history by becoming the first Indian Men's Doubles pair to win the Badminton Asia Championships Title. Congratulations to them and wishing them the very best for their future endeavours. pic.twitter.com/i0mES2FuIL

— Narendra Modi (@narendramodi) April 30, 2023