(Video) ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବିବୃତ୍ତି: ତାତିଲେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ

ପୁଣେ: ସିମ୍ବିଓସିସ୍ କଲେଜର ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ ଧୋଲେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଘଟଣାରେ କଲେଜ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଅଶୋକ ଧୋଲେଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ସିମ୍ବିଓସିସ୍ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସପାଲ୍ ହ୍ରିକିକେଶ ସୋମନ୍ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ସିମ୍ବିଓସିସ୍ କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ ଧୋଲେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟାପନା ସମୟରେ ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ ଧୋଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବକ୍ତବ୍ୟର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓ କଲେଜ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାମ, ସୀତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଭାବନା ଗଭୀର ଆଘାତ ପାଇଛି। ପ୍ରଫେସର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଇସଲାମ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଆଣିଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି।

ଏହା ପରେ ପୁଣେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ସଂଗଠନ ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ ଧୋଲେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଡେକାନ ପୋଲିସକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସିମ୍ବିଓସିସ୍ କଲେଜର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲା।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ୍ ହ୍ରିକିକେଶ ସୋମନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ସିମ୍ବିଓସିସ୍ କଲେଜର ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ ଧୋଲେଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ବିବୃତ୍ତି ରହିଛି । ଆମେ ସେ କହିଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସମର୍ଥନ କରିନାହୁଁ। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିରୋଧରେ ଆମେ ଅଶୋକ ଧୋଲେଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛୁ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି।’ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

This is the level of teaching at Symbiosis, Pune. Shame!!!! pic.twitter.com/Wi7UWDtBQL

— s Balakrishnan (@zindashahid) August 3, 2023