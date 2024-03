(Video) ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲେ ‘Second Dhoni’! ମା’ଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିଲେ ସମୀର, ବର୍ଷିଲା ଛକା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲର ସପ୍ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ୬୩ ରନରେ ମାତ୍ ଦେଇଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ । ବ୍ୟାଟିଂ-ବୋଲିଂ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୁଜୁରାଟକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଚେନ୍ନାଇ । ଶିବମ ଦୁବେ, ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କ ରଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ବୋଲିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇର ଏହି ଇନିଂସରେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଖେଳାଳି ସମୀର ରିଜଭୀ । ରାଶିଦ ଖାନଙ୍କ ଓଭରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ସମୀର ରିଜଭୀ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ହିଁ ଛକା ମାରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ।

Came in, sent it to the stratosphere! 💥#CSKvGT #WhistlePodu #Yelloved 🦁💛 pic.twitter.com/LcBFBMa6qY

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 26, 2024