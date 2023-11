ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଚମକିଲା ଲଣ୍ଡନର Downing Street: ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୁଷି ସୁନକ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଏପରି ମନାଇଲେ ଦୀପାବଳି

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳିର ୨ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟେନର ଡାଓ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଦୀପ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୁଷି ସୁନକ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅକ୍ଷତା ମୁର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନରେ ଏକ ବିଶାଳ ଦିୱାଲୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରୁଷି ସୁନକ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନକ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଥର ସେ ଦିୱାଲୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି।

ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୁଷି ସୁନକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅକ୍ଷତା ମୁର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୀପର ଫଟୋ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଜୁଆଲରେ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅକ୍ଷତା ମୁର୍ତ୍ତୀ ଦୀପ ଜାଳି ଆଲୋକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ରୁଷି ସୁନକଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୁଷି ସୁନକ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଡାଓନିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିୱାଲୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା।

Tonight Prime Minister @RishiSunak welcomed guests from the Hindu community to Downing Street ahead of #Diwali – a celebration of the triumph of light over darkness.

Shubh Diwali to everyone across the UK and around the world celebrating from this weekend! pic.twitter.com/JqSjX8f85F

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) November 8, 2023