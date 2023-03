ବିବିସିର ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଗତକାଲି ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ କରେସପଣ୍ଡେଣ୍ଟର ସାମ୍ବାଦିକତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲାଇନକନରକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିବିସି ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା କଥା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଏହି ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଟ୍ୱିଟ ଜରିଆରେ କରିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିବିସି ପୂର୍ବତନ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ତଥା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଙ୍କର ଗୈରୀ ଲାଇନକରକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ରିଟେନ ସରକାରଙ୍କ ଇମିଗ୍ରେସନ ନୀତିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ମାମଲାରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସାମ୍ବାଦିକତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ବଡ ବଡ ଦାବି କରୁଥିବା ବିବିସି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଷ୍ଟାର ଆଙ୍କରଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗତିବିଧିକୁ ନେଇ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ଏକ କୌତୂହଳପ୍ରଦ ଅଟେ । ସେ ଅନ୍ୟଏକ କୌତୁଳହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବିବିସି ସେହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀର ପ୍ରସାରଣକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ସମାଜର ଏକ ବର୍ଗ ଉପରେ ରାଗିବାର ଭୟ ଥିଲା ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନକଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ନୈତିକ ସାମ୍ବାଦିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ। ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଘ୍ନରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୈତିକ ଭାବନା କିମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକତା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଠିଆ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ସରକାର ଗୁଜୁରାଟ ଦଙ୍ଗା ଉପରେ ବିବିସିର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ‘ମୋଦୀ ପ୍ରଶ୍ନ’କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରି ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରଚାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ।

Fake narrative setting & ethical journalism are inherently contradictory.

Those indulging in malicious propaganda forged in concocted facts can obviously never be expected to have the moral fiber or the courage to stand up for journalistic independence.

3/3 pic.twitter.com/LnDKO5xK9P

