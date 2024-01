ଭେଜ ମିଲରେ ଚିକେନ ପିସ! ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ଯାତ୍ରୀ ନେଲେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା । ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନରେ ଚିକେନ ମିଳିବା ନେଇ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କାଲିକଟରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଇଟରେ ବୀରା ଜୈନ ନାମକ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଏପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ବୀରା ଫ୍ଲାଇଟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ ମଗାଇଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପରଷା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଟ୍ୟାଗ ଲଗାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକେନ ଟୁକୁଡ଼ା ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏହା ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶେୟାର କରିଥିଲେ ।

When I informed the cabin supervisor (Sona), she apologized and informed me that there was more than one complaint about the same issue other than me and my friend. However, after I informed the crew, there was no action taken to inform other passengers having vegetarian meals.

— Veera Jain (@VeeraJain) January 9, 2024