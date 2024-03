IPL ପୂର୍ବରୁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା RCB: ”ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର” ରୁ ହେଲା ”ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ”

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୪) ପୂର୍ବରୁ “ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର’ (ଆରସିବି) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭିତ୍ତିକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆଇପିଏଲର ନୂଆ ସିଜିନରେ ଲିଡ୍ ଅପ୍ ରେ “ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ”ରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏମ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରସିବି ୟୁନବକ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଏହି ମେଗା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଆରସିବି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା ସମୟରେ ମହିଳା ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ପୁରୁଷ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ୍ ଏବଂ ତାରକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

The City we love, the Heritage we embrace, and this is the time for our ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ.

PRESENTING TO YOU, ROYAL CHALLENGERS BENGALURU, ನಿಮ್ಮ ತಂಡ, ನಿಮ್ಮ RCB!#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #RCBUnbox pic.twitter.com/harurFXclC

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 19, 2024