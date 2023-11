World Cup-2023 ସେମି ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଭୟଙ୍କର ଅବତାର ନେଲେ ରୋହିତ: ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ୫ଟି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ଚେନ୍ନାଇ: ଆଜି ବିଶ୍ୱକପ-୨୦୨୩ର ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡକୁ ଭେଟିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ । ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚିତ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଭୟ ଓପନର ରୋହିତ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ୧୦୦ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୩ ଜଣ ପୂର୍ବ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସହ ୫ଟି ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ।

ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ଥର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଏହାମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରୋହିତ । ତେବେ ଏହାସହିତ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ୫୦୦ ରନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତର ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ୫୦୦ ରନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା । ତେବେ ଏହାପୂର୍ବରୁ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ୧୯୯୬ ଏବଂ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ୮ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସହ ୬୧ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୫ଟି ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ରୋହିତ ।

