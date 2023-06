ରଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଟ୍ୱିଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଟ୍ୱିଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ରଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ଐଶ୍ୱରୀୟ ଯାତ୍ରା ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ, ସୁଖ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମୃଦ୍ଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ।

ଆଜି ଗୁଜୁରାଟ ଅହମ୍ମଦା ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହ ପାଳନ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ଗତକାଲି ସେଠାକୁ ଭୋଗ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ରଥରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କରିବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ର ଅମିତ ଶାହ । ଆଜି ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ କଡା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଫୋର୍ସଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।

Rath Yatra greetings to everyone. As we celebrate this sacred occasion, may the divine journey of Lord Jagannath fill our lives with health, happiness and spiritual enrichment. pic.twitter.com/ATvXmW3Yr0

— Narendra Modi (@narendramodi) June 20, 2023