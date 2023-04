ଦାସୁନ ଶନାକା ଖେଳିବେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୩: ଏହି ଆହତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜାଗାରେ ଦଳରେ ପାଇଲେ ସ୍ଥାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଫିରୋଜଶାହ କୋଟାଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ ଜାରି ରହିଛି । ତେବେ ଗୁଜୁରାଟର ଏହି ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ତଥା ଗୁଜୁରାଟର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧିନାୟକ ତଥା ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦାସୁନ ଶନାକାଙ୍କ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ । ତେବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭଳି ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ପରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଦାସୁନ ଶନାକାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ସହ ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୩ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ଛକାକୁ ରୋକିବାକୁ ଯାଇ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ । ଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ସେ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟକ ଦାସୁନ ଶନାକାଙ୍କୁ ଦଳରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଶନାକାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ । ବ୍ୟାଟିଂ ସହ ବୋଲିଂରେ ସେ କମାଲ କରିବାର ସକ୍ଷମ ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଗୁଜୁରାଟକୁ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ମଲ୍ଟି-ଟାଲେଣ୍ଟେଡ ଖେଳାଳି ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି ।

JUST IN: Dasun Shanaka has been signed by Gujarat Titans as a replacement for Kane Williamson #IPL2023 pic.twitter.com/TcC5qaBnKv

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 4, 2023