(Video) ‘ତାମିଲନାଡୁ କଦାପି ଭାରତ ମାତା ଏବଂ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ’: ଡିଏମକେ ନେତା ଏ ରାଜା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସଭାରେ ତାମିଲନାଡୁର ସାଂସଦ ଏ ରାଜାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଏହାକୁ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ରାଜା ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାମିଲନାଡୁ କେବେ ବି ଭାରତ ମାତା ଏବଂ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ । ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏଥିସହ ସେ କଥାରେ କଥାରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ନେଇ ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି । ମଣିପୁରୀୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅପମାନଜନକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକୀକୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଭାରତର ଧାରଣାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ।

ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅମିତ ମାଲଭିଆଙ୍କ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏ ରାଜା କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ କେବେ ବି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ। ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଭାଷା, ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏହା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ଭାରତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଉପମହାଦେଶ। ଏହାର କାରଣ କ’ଣ? ଏଠାରେ ତାମିଲ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦେଶ। ମାଲାୟାଲମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାଷା, ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦେଶ। ଏହି ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ତିଆରି କରେ। ତେଣୁ ଭାରତ ଏକ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଉପମହାଦେଶ। ”

“ଏଠାରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଆସନ୍ତି, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। କେରଳରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। ଓଡିଶାରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। ମଣିପୁର କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଯେପରି ଆରଏସ ଭାରତୀ କହିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ କୁକୁର ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସଂସ୍କୃତି। ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁ ଆମ ମନରେ ଅଛି।”

ଡିଏମକେ ନେତା ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରେ ବିଜେପିର ଆଦର୍ଶଗତ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦୃଢ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଇଏ ଭଗବାନ , ଇଏ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଏହା ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ତେବେ ଆମେ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ କଦାପି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ରାମାୟଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନାହିଁ ।

The hate speeches from DMK’s stable continue unabated. After Udhayanidhi Stalin’s call to annihilate Sanatan Dharma, it is now A Raja who calls for balkanisation of India, derides Bhagwan Ram, makes disparaging comments on Manipuris and questions the idea of India, as a nation.… pic.twitter.com/jgC1iOA5Ue

