ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଆଡଭାଇଜରି; କହିଲେ ଏସବୁ କଥା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ଭାଷା ଆଧାରରେ ଭୋଟ ମାଗିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦଳ ଓ ନେତାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦଳ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

In advisory ahead of Lok Sabha polls, Election Commission asks parties, leaders not to make statements without factual basis, mislead voters

— Press Trust of India (@PTI_News) March 1, 2024