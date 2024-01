ଦୁଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଲା ଭାରତ

ନୂଆଦିଲୀ: ଦୁଇ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ । ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ସଚିବଙ୍କ ବୟାନ କୁ ନେଇ ଆମେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଛୁ। ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଏହା ନୂଆ ପ୍ରୟାସ।

ଇସଲାମାବାଦରେ ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମହମ୍ମଦ ସାଇରସ ସଜ୍ଜାଦ କାଜି ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଆଲକୋଟ ଏବଂ ରାଓ୍ଵାଲାକୋଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ଜାଣେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆତଙ୍କବାଦ, ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ଏବଂ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି।

ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ହିଂସାର ଶିକାର ହେବ ବୋଲି ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଯାହା କହୁଛି ତାହାର ଫାଇଦା ନେବ। ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ।

Our response to media queries regarding remarks made by Pakistan Foreign Ministry:https://t.co/25zIoMs1QI pic.twitter.com/1E2rt1tSTw

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) January 25, 2024