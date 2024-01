(Video) ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର, ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ଉଜ୍ୱଳ କଲେ ଦେଶର ନାମ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେବେବି ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ପଢୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ଉଚିତ୍। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ତଥା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ନିଜ ଦେଶ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମଗ୍ର ବିଦେଶୀ ଦେଶରେ ପରିଚିତ କରାଇଲେ। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଯଦିଓ ଛାତ୍ର ବିଦେଶ ପଢିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଭୁଲି ନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲିଯାଇଛି।

ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ବ୍ରିଟେନର ସମାରୋହରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବାକୁ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଡକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ। ଏହା ଦେଖି କନଭୋକେସନ୍ ହଲ କରତାଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ବାଳକଟି ସେଲଫି ପଏଣ୍ଟ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଏହା ଜଣା ପଡିଛି ଯେ, ବାଳକଟି ବ୍ରିଟେନର ଲିସେଷ୍ଟର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ବାଳକଟି ବିଦେଶରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଦେଶର ତଥା ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଭିଡିଓ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚମତ୍କାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରରେ @MeghUpdates ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖା ଅଛି – ‘ଆପଣଙ୍କ ମୂଳ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବ୍ରିଟେନର ଲିସେଷ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ଏବଂ ‘ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ’ର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

Be proud of your roots, values and culture – Student touches feet of the teacher and chants 'Jai Siya Ram' at Convocation Ceremony in Leicester, UK pic.twitter.com/LYTKybw4hl

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) January 25, 2024