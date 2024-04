(Video) ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କ ଅପମାନ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଶୌଚାଳୟରେ ପରିଣତ କଲେ

ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାସୁଲୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ଏକ ଏପରି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ଲାହୋରର ଅନାରକଲୀ ବଜାର ପାଖରେ ୨୦ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହିନ୍ଦୁ ପରିସର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଜି ସୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ମନ୍ଦିରର ଅପମାନର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପବ୍ଲିକ ଟଏଲେଟରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରସାରିତ ଫୁଟେଜରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ୬ଟି ଟଏଲେଟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରି ଭାବେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାତା-ଦେବୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଉଛି । ଭିଡିଓକୁ ଏକ୍ସରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅନଟୋଲ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି । ହେଲେ ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଆମ ଆର୍ଟିକିଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ।

ସାରା ଦୁନିଆରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସୁଳୀ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆହ୍ୱାନର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ମାରକ ଅଟେ । ପାକିସ୍ତାନରେ ବାସୁଲୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ଦୁଃଖ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଧିକାରମାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

Ancient Hindu temple converted into a public toilet in the Islamic republic of Pakistan.

Amidst the echoes of the Gayatri Mantra, it now resonates with the sounds of human waste. pic.twitter.com/QRjfqKNxn5

