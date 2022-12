ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ: କେବଳ ମେସି ନୁହଁନ୍ତି ଗୁଗୁଲ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ୨୫ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସୂଚନା ଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଗତକାଲି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ବିଷୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଗୁଲରେ ମଧ୍ୟ ୨୫ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ବାଙ୍ଗିଛି । ସୋମବାର (ଡିସେମ୍ବର ୧୯) ସକାଳେ ଗୁଗୁଲ୍ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଟୁଇଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସମୟରେ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ’ ‘ସତେ ଯେପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମାନ କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।’

ରବିବାର ରାତିରେ କତାରର ଲୁସେଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରି ୨-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାରକା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର କିଲିଆନ୍ ଏମବାପେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ।

Search recorded its highest ever traffic in 25 years during the final of #FIFAWorldCup , it was like the entire world was searching about one thing!

— Sundar Pichai (@sundarpichai) December 19, 2022