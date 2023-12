(Video) ‘ମୋଦୀ-ମୋଦୀ’ ଏବଂ ‘ଏଥର ମୋଦୀ ସରକାର’ : ଦୁବାଇରେ ଏପରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେ ସ୍ୱାଗତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏନଆରଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ୟୁଏଇର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ସୈଫ ଶେଖ ସୈଫ ବିନ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହିନ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ COP-୨୮ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି।

ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ହୋଟେଲ ବାହାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅଣ-ବାସିନ୍ଦା ଭାରତୀୟ ହୋଟେଲ ବାହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ‘ମୋଦୀ-ମୋଦୀ’, ‘ଏଥର ମୋଦୀ ସରକାର’ ଏବଂ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରାମ’ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହର ସହ ହାତ ମିଳାଇ ଏହି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମୋଦୀ-ମୋଦୀ ଏବଂ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଜଣେ ଏନଆରଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ୟୁଏଇରେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ପାଇଛି ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପାଇ ନଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ମୋର ନିକଟତର କେହି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ସୁଖର ପରିମାଣ କମ୍ ଅଟେ। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏହି ଦିନ ଆମେ କେବେବି ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର କହିବାର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମୋ ସହ ହାତ ମିଳାଇଲେ। ମୋ ସହିତ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ହାତ ମିଳାଇଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପଗଡି ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ପୁନେରୁ ଆସିଛନ୍ତି କି? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଆମର ପଗଡିକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଏହା ଗର୍ବର ବିଷୟ।

#WATCH | Members of the Indian diaspora raise slogans of 'Abki Baar Modi Sarkar' and 'Vande Mataram' as Prime Minister Narendra Modi arrived at the hotel in Dubai pic.twitter.com/fQvnFv6Sxs

— ANI (@ANI) November 30, 2023