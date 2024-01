ଆସାମରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ବାରଣ କଲେ; ‘ଆଜି କ’ଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଆସାମର ବଟାଦ୍ରାଭା ଥାନ୍ ମନ୍ଦିର କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଭାରତ ଯୋଡୋ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସାମରେ ଚାଲୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ଥ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବଟଦ୍ରବ ଥାନ୍ ମନ୍ଦିରଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ତାଙ୍କ କାର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଟକାଯାଉଛି।

ଭିଡିଓରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ କ’ଣ କଥା? ମୁଁ ଯାଇ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଖିପାରିବି କି? ମୁଁ କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ କି? ମୋର ଅନୁମତି ଅଛି। ମୋତେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଡାକିଛି, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।

